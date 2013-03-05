澳新汇市：澳元在澳洲央行政策决议后劲扬，市场削减政策宽松预期

不过澳洲央行重申，鉴于通胀前景温和，若有必要仍有降息空间。

“澳元汇率较高不是什么大问题，因为大宗商品价格已经涨了一些，但汇率水平仍是存在降息可能的一个理由。”瑞银集团策略分析师Matthew Johnson称。

澳元主要阻力约在1.0240美元，交易商表示该处也挂有停止单。支撑位在近1.0229水准，为1.0599-1.0116一波跌势的23.6%回档位。

新西兰元/美元 随澳元上升，小涨0.2%至0.8300，脱离隔夜所及2013年低点0.8193。

0.8200美元处的买单料为新西兰元提供支撑，国内市场人士称过去几天逢低时有来自当地企业和中长期大户的买需。

不过新西兰元兑日圆、欧元和兑澳元 呈现疲态。

巴克莱资本外汇策略师Hamish Pepper预期，澳元兑新西兰元或还会进一步上升，因为澳洲央行未暗示会立即再降息。

他并预期新西兰央行下周有可能发布意外温和的政策立场。

“我们偏向做多澳元/新西兰元，”驻新加坡的Pepper并称，预期澳元/新西兰元未来两周内将升至1.25新西兰元。

“我们比较肯定澳洲的经济数据，同时预期相比市场所反映的情况，新西兰央行下周的声明料较为温和。”(完)

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