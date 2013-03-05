中国金融：国开行将控制对光伏产业新增贷款，支持中资企业海外并购-董事长

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透北京3月5日 - 中国国家开发银行 董事长陈元周二称，今年将控制对光伏产业新增贷款，以降低风险，而对地方融资平台的贷款会保持稳定。
陈元是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。他回答记者提问时并称，目前国开行没有大的海外并购计划，但会继续为中资企业“走出去”提供贷款支持。
“（外管局通过国开行操作的）外汇委托贷款还没有真正开展，还在酝酿中。”他说。
此前中国国家外汇管理局宣布，已经成立外汇储备委托贷款办公室，负责创新外汇储备运用工作。具体形式是由外汇局提供资金，委托国家开发银行向指定的贷款对象发放贷款，主要贷款对象是走出去的中国企业。
随着全球经济减速及欧债危机，目前光伏电池主要应用区域-欧洲对光伏的需求明显下降。中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地，光伏产业产能过剩现象更加突出，尚德 、天合光能 、英利 等国内光伏企业经营压力陡增。
此前召开的国务院常务会议,研究确定了促进光伏产业健康发展的政策措施,包括鼓励企业兼并重组,完善相关扶持政策等. (完)
(发稿 谢衡; 审校)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。