中国金融：国开行将控制对光伏产业新增贷款，支持中资企业海外并购-董事长

路透北京3月5日 - 中国国家开发银行 董事长陈元周二称，今年将控制对光伏产业新增贷款，以降低风险，而对地方融资平台的贷款会保持稳定。

陈元是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。他回答记者提问时并称，目前国开行没有大的海外并购计划，但会继续为中资企业“走出去”提供贷款支持。

“（外管局通过国开行操作的）外汇委托贷款还没有真正开展，还在酝酿中。”他说。

此前中国国家外汇管理局宣布，已经成立外汇储备委托贷款办公室，负责创新外汇储备运用工作。具体形式是由外汇局提供资金，委托国家开发银行向指定的贷款对象发放贷款，主要贷款对象是走出去的中国企业。

随着全球经济减速及欧债危机，目前光伏电池主要应用区域-欧洲对光伏的需求明显下降。中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地，光伏产业产能过剩现象更加突出，尚德 、天合光能 、英利 等国内光伏企业经营压力陡增。

此前召开的国务院常务会议,研究确定了促进光伏产业健康发展的政策措施,包括鼓励企业兼并重组,完善相关扶持政策等. (完)