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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 13:50 BJT

台湾股市：收高65.37点，友达和宸鸿均涨逾5%

路透台北3月5日 - 台湾股市周二收盘上涨0.8%，因该地区其它股市上涨，提振投资者信心。银行板块 与一些平板面板制造商的股票收高。

加权股价指数 收高65.37点，报7,932.71点。银行股跳涨1.66%。

全球第四大平板面板制造商--友达 和触摸屏制造商--宸鸿 均涨逾5%。

初步数据显示，大盘成交值 增为918.77亿台币，上交易日为858.34亿。(完)

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