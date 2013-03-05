中国经济：未来5至10年通胀压力较大，今年实现CPI目标艰巨--专家

路透北京3月5日 - 前中国人民银行货币政策委员、经济学家李稻葵周二表示，中国经济结构中的劳动力结构变化等，推升了农业生产成本和农产品价格，加之全球流动性过剩等因素，令未来5-10年中国通胀压力都会比较大。因此今年政府制定的3.5%通胀目标，实现起来会比较艰巨。

稍早发布的中国政府工作报告称，今年将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，其中国内生产总值(GDP)预期增长目标维持在7.5%，居民消费价格指数(CPI)目标则从上年的4%下调至3.5%。中国去年CPI实际同比增长2.6%。

李稻葵在“两会”(人大和政协会议)间隙对路透表示，劳动力结构的变化，主要指蓝领、建筑工人的工资增速超过了GDP的增速。这部分人主要来自农村，因此推高农业生产成本和农产品价格；外围方面，流动性过剩导致资产价格、大宗产品价格提高，以及输入性通胀等因素也给中国带来压力。

对于中国央行年后回收流动性，他认为，央行当前主要依靠公开市场操作工具的货币政策符合目前实际情况。因为利率、汇率是一个市场机制，未来需要靠市场来解决，例如银行定利率的自由度，市场供给来决定汇率水平。央行的货币政策工具逐步从利率汇率让位于公开市场是一个正常的表现。

近期中国央行公开市场重启正回购回笼资金，备受市场关注。全国政协委员、中国人民银行行长周小川对此表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。

另外，李稻葵还表示，1月中国外汇占款虽然可能规模较大，但相比国内总的经济体量，当前国内资本流入和流出的问题应该都不是太严重。

1月银行代客结售汇顺差规模远超预期至926亿美元，处于纪录最高水平，意味着尚未公布的1月外汇占款或将接近历史最高水平，体现为国际收支平衡表上的短期资本大量流入。市场人士称，银行代客结售汇顺差如此大规模应该是受到经济复苏以及春节因素等影响，短期资本大量流入状况料难持续。 (完)