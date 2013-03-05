美国个股：通用汽车2月在华汽车销量同比下降10.6%

路透3月5日 - 美国通用汽车 周二表示，该公司以及其中国合资公司2月在华销售215,070辆汽车，较上年同期下滑10.6%。 1月时为较上年同期增长26%。由于农历春节在去年是落在1月，但今年是在2月，因此1月和2月的数据会有所扭曲。 通用在中国的合作伙伴有中国一汽和上汽集团.(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)