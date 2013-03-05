美国个股：通用汽车2月在华汽车销量同比下降10.6%

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透3月5日 - 美国通用汽车 周二表示，该公司以及其中国合资公司2月在华销售215,070辆汽车，较上年同期下滑10.6%。 1月时为较上年同期增长26%。由于农历春节在去年是落在1月，但今年是在2月，因此1月和2月的数据会有所扭曲。 通用在中国的合作伙伴有中国一汽和上汽集团.(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)