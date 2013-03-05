《中国金融焦点》赤字新高显积极财政政策力度未减，国债地方债增发提供助力

* 2013年预算财政收入与支出增速均下降

* 财政预算赤字创新高，以扶助经济复苏

* 税收增长乏力，国债地方债增发提供助力

* 债市容量今非昔比，承接供给增量问题不大

作者 边竞

路透上海3月5日 - 为巩固去年四季度以来中国经济的复苏势头，积极的财政政策在2013年将继续发力，今年全国财政预算赤字达创纪录的1.2万亿元人民币。

业内人士认为,目前中国经济已进入相对平稳的增长周期，相应地财政收入高增长也已逐渐远去，为扶助经济，适度扩大赤字规模因此成为重要选项。

他们并指出,由于赤字规模提高，今年的国债和地方债的发行规模亦将明显增加，不过当前债市容量已今非昔比，承接供给增量应该问题不大。

“一方面是积极(的财政政策)，花的多，另外收(入)的也少，现在税收的增长速度比较低，经济增长也下来了。和前面几个(经济)周期完全不一样，赤字肯定是逐年扩大。”平安证券固定收益部研究主管石磊称.

澳新银行中国经济师周浩则表示，目前中国需要投资的领域太多，必须要增加财政赤字，另外货币政策并不算宽松，需要相对积极的财政政策做抵消、对冲。

今年春节后,为应对现金回流银行体系以及外汇占款高增长，中国央行公开市场意外变招,重启暂停近八个月的正回购回收流动性,并暂停了逆回购操作.

他认为，今年国债和地方债发行量都会比较明显的上升，“2%的赤字率目标和整体债务率还算OK，应该还有空间。”

中国财政部周二在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2013年全国财政预算赤字规模为12,000亿元人民币，赤字率2%左右(占国内生产总值GDP的比例)，预算赤字较上年实际水平大增五成。

报告并显示，中国2013年预算全国财政收入126,630亿元，增长8%，加上从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，可安排的收入总量为127,630亿元。今年预算全国财政支出138,246亿元，增长10%，加上地方政府债券还本支出1,384亿元，支出总量为139,630亿元。

去年全国财政收入同比增幅为12.8%，而2011年全国财政收入增幅高达24.8%。(欲览中国2013年财政预算草案要点,请点击 )

**积极财政政策力度未减**

2013年预算财政收入与支出增速均较去年实际水平下降，为保持积极财政政策对经济的支持力度，扩大赤字规模成为现实选择。

石磊指出，财政赤字看上去虽然增长不少，但实际上也只是维持一个投资力度不下降，私人部门投资的意愿特别低，今年能维持就不错了。

北京一大型券商分析师认为，去年预算收入因为有中央稳定调节基金拨入的2,700亿元，今年的规模下降到1,000亿元，所以实际财政赤字的增长力度并没有看上去那么大。

中国2012年全国财政收入117,209.75亿元，同比增12.8%，当年财政支出125,712.25亿元，同比增15.1%，加上中央预算稳定调节基金调整及地方政府债务还本支出等，当年全国财政收支相抵为8,000亿元赤字。

周浩谈到，一方面房地产要调控，但今年固定资产投资目标从去年的16%调高至18%，投资增加的同时要控制房价的上涨，可能要在这两方面做出一定的平衡，财政方面也需要更多的投入。

他并提醒称，在物价已脱离谷底的情况下，过度的财政扩张可能会加剧通胀的压力。

2013年中央财政预算赤字8,500亿元，比去年增加3,000亿；地方财政预算赤字3,500亿元，比去年增加1,000亿元。

耀之资产管理公司王小坚则谈到，中央财政数据如果加上地方的债务，估计赤字率远远超过公布的数据。财政部代发地方债务3,500亿，但2012城投平台公开债务就远超这个数字，希望财政部作为全国财政总机构统计公布地方债务总量。

**国债地方债发行双增,市场承接料无虞**

今年财政赤字的扩张，也将令国债和地方债的发行量随之扩容，若不考虑储蓄国债，记账式国债和地方债的增量或逾3,000亿元，不过以目前庞大的债市体量，承接料无虞。

前述北京券商分析师指出，国债净发行量今年会有一定增加，去年中央财政赤字5,500亿元，基本上就是国债的净发行量，今年中央财政赤字达到8,500亿元，增量达3,000亿元，其中记账式国债净增量预计在1,000-2,000亿元。

他认为,国债和地方债的增发不会对市场造成很大的冲击，因为现在市场容量与以往不可同日而语，“像07年的时候，增发几千亿的特别国债市场就很恐慌，因为当时国债整体的发行量就不大。”

中央国债登记结算公司的数据显示，截止2月末债市托管量(不含短融、超短融和公司债等)已达23.99万亿元。

财政部报告并称，中国2013年国债余额限额为91,208.35亿元，较去年增加8,500亿元；财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元，较去年的2,500亿元大增40%。

石磊并谈到，今年央票到期量比较大，市场消化国债的净增量不难。

今年公开市场央票到期量为10,340亿元，而2012年以来公开市场一直未发行央票。(完)