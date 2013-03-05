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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 14:13 BJT

韩国股市：小幅收高，钢铁股续跌

路透首尔3月5日 - 韩国股市周二小幅收高，全球货币宽松立场所带动的外资买盘在尾盘有所降温，大型股收盘涨跌互见，大盘回吐稍早涨幅。

钢铁股连续第二日下跌，全球第五大钢铁制造商浦项钢铁 收低0.7%。

韩国综合股价指数 收高0.2%至2,016.61点。(完)

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