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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 17:36 BJT

更正-东京汇市：美元兑日圆下跌，澳洲央行维持利率不变后澳元走坚

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3036     1.3025      +0.08      -1.20     1.3194
 美元/日圆                         93.03      93.46      -0.46      +7.25      86.74
 欧元/日圆                        121.27     121.68      -0.34      +5.95     114.46
 美元/瑞郎                        0.9407     0.9407      +0.00      +2.75     0.9155
 英镑/美元                        1.5121     1.5114      +0.05      -6.95     1.6251
 美元/加元                        1.0262     1.0272      -0.10      +3.44     0.9921
 澳元/美元                        1.0239     1.0195      +0.43      -1.48     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8286     0.8277      +0.11      +0.04     0.8283
 澳元/日圆                        95.250     95.210      +0.04      +5.68     90.130
 新西兰元/日圆                    77.080     77.320      -0.31     -45.26    140.820
 英镑/日圆                        140.67     141.14      -0.33      -0.11     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2348     1.2312      +0.29      -1.53     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
      
      
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 (编译/审校 丁琦/李春喜/杜明霞/李婷仪/王冠中/高琦/龚芳/张若琪)

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