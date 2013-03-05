更正-东京汇市：美元兑日圆下跌，澳洲央行维持利率不变后澳元走坚

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3036 1.3025 +0.08 -1.20 1.3194 美元/日圆 93.03 93.46 -0.46 +7.25 86.74 欧元/日圆 121.27 121.68 -0.34 +5.95 114.46 美元/瑞郎 0.9407 0.9407 +0.00 +2.75 0.9155 英镑/美元 1.5121 1.5114 +0.05 -6.95 1.6251 美元/加元 1.0262 1.0272 -0.10 +3.44 0.9921 澳元/美元 1.0239 1.0195 +0.43 -1.48 1.0393 新西兰元/美元 0.8286 0.8277 +0.11 +0.04 0.8283 澳元/日圆 95.250 95.210 +0.04 +5.68 90.130 新西兰元/日圆 77.080 77.320 -0.31 -45.26 140.820 英镑/日圆 140.67 141.14 -0.33 -0.11 140.82 澳元/新西兰元 1.2348 1.2312 +0.29 -1.53 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 丁琦/李春喜/杜明霞/李婷仪/王冠中/高琦/龚芳/张若琪)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。