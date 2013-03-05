台湾债市：102/6殖利率收高，有得标银行于交割前调节筹码

路透台北3月5日 - 台湾10年公债102/6发行前交易殖利率周二收高.因台湾2月CPI数据高于预期，引发央行货币政策面临调整的疑虑，且台股在昨日创下三个多月来最大单日百分比跌幅后，于今日反弹收高。

交易商并指出，102/6明日即将交割，照理说，今日空方回补的压力会大些。不过中午过后反而见到一些得标的银行卖出筹码，令短线多头气势明显消散，殖利率也收在日高点。在市场气氛又趋向保守的状况下，预料明日102/6殖利率有向1.215%测试的机会，下方在1.20%关卡将难以突破。

“有标到的公股银行抛售(102/6)，持券心态趋短。”一证券商交易员说。

另一外商银行交易员也表示，中午后有看到银行卖出102/6筹码，此一举措让台债气氛又趋向保守偏小空，在此情形下，债市又将陷入狭幅区间整理格局。

台湾主计总处今早公布，2月消费者物价指数（CPI）较上年同期成长2.97%，创六个月新高，并高于路透调查的成长2.7%。

台湾股市周二收盘上涨0.8%，因该地区其它股市上涨，提振投资者信心。加权股价指数 收高65.37点，报7,932.71点。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 102/4 -0.99 0.7001 0.7001-0.7001 3.0

5 102/2 +0.33 0.9010 0.8993-0.9010 4.5

10 102/6 +0.64 1.2073 1.2035-1.2073 127.5

15 102/1 +0.05 1.4505 1.4500-1.4510 3.0

2月CPI高于预期，令债市多方不安。一外商银行交易员就称，“接近3%，很可怕。”

不过也有分析师认为，台湾今年出口难以有效提振，牵动企业与民间需求成长有限，在此情形下，全年CPI增幅难以超过2%，今年要见到央行升息的机率不大。

她表示，中国关键零组件倾向自行制造组装，再加上东协关税优惠将台湾排除在外，上述原因都将让台湾出口惨遭边缘化的命运。需求又与出口呈现正相关，“今年应该还是低通膨的年代。”

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 没有成交

15 102/1 1.4505

10 101/9 1.2001

5 102/2 0.9010