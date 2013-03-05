台湾债市：102/6殖利率收高，有得标银行于交割前调节筹码

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透台北3月5日 - 台湾10年公债102/6发行前交易殖利率周二收高.因台湾2月CPI数据高于预期，引发央行货币政策面临调整的疑虑，且台股在昨日创下三个多月来最大单日百分比跌幅后，于今日反弹收高。
交易商并指出，102/6明日即将交割，照理说，今日空方回补的压力会大些。不过中午过后反而见到一些得标的银行卖出筹码，令短线多头气势明显消散，殖利率也收在日高点。在市场气氛又趋向保守的状况下，预料明日102/6殖利率有向1.215%测试的机会，下方在1.20%关卡将难以突破。
“有标到的公股银行抛售(102/6)，持券心态趋短。”一证券商交易员说。
另一外商银行交易员也表示，中午后有看到银行卖出102/6筹码，此一举措让台债气氛又趋向保守偏小空，在此情形下，债市又将陷入狭幅区间整理格局。
台湾主计总处今早公布，2月消费者物价指数（CPI）较上年同期成长2.97%，创六个月新高，并高于路透调查的成长2.7%。
台湾股市周二收盘上涨0.8%，因该地区其它股市上涨，提振投资者信心。加权股价指数 收高65.37点，报7,932.71点。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 102/4 -0.99 0.7001 0.7001-0.7001 3.0
5 102/2 +0.33 0.9010 0.8993-0.9010 4.5
10 102/6 +0.64 1.2073 1.2035-1.2073 127.5
15 102/1 +0.05 1.4505 1.4500-1.4510 3.0
2月CPI高于预期，令债市多方不安。一外商银行交易员就称，“接近3%，很可怕。”
不过也有分析师认为，台湾今年出口难以有效提振，牵动企业与民间需求成长有限，在此情形下，全年CPI增幅难以超过2%，今年要见到央行升息的机率不大。
她表示，中国关键零组件倾向自行制造组装，再加上东协关税优惠将台湾排除在外，上述原因都将让台湾出口惨遭边缘化的命运。需求又与出口呈现正相关，“今年应该还是低通膨的年代。”
年期 期别 收盘价
30 102/5 没有成交
20 102/3 没有成交
15 102/1 1.4505
10 101/9 1.2001
5 102/2 0.9010
2 102/4 0.7001 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。