表格：外资及陆资在台股买超33.19亿台币，由卖转买

路透台北3月5日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资今日在台股买超33.19亿台币，由卖转买；上日修正后为卖超69.36亿台币。

三大法人今日合计买超32.39亿台币，上交易日修正后为卖超82.18亿台币。

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

3/5 +33.19 +3.54 -4.35 +32.39

3/4 -69.36r -2.32 -10.50r -82.18r

3/1 +55.19 +3.77 -1.77r +57.19r 本月累计 +19.02 +5.00 -16.62 +7.40

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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