路透基点：四家银行加入新疆哈密三塘湖煤矿区的200亿人民币贷款案

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，针对新疆哈密三塘湖煤矿区项目而开展的200亿人民币(32亿美元)15年期定期贷款案，四家银行已加入。

一如先前报导，该贷款由国家开发银行新疆维吾尔自治区分行牵头，利率为中国人民银行基准利率的100%，贷款在三年的宽限期之后开始偿还。贷款以采矿权作抵押。