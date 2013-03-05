版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 15:10 BJT

路透基点：四家银行加入新疆哈密三塘湖煤矿区的200亿人民币贷款案

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，针对新疆哈密三塘湖煤矿区项目而开展的200亿人民币(32亿美元)15年期定期贷款案，四家银行已加入。

这四家银行是中国进出口银行、华夏银行、上海浦东发展银行以及乌鲁木齐市商业银行。还有其他六家银行正在寻求信贷审批，准备加入。

一如先前报导，该贷款由国家开发银行新疆维吾尔自治区分行牵头，利率为中国人民银行基准利率的100%，贷款在三年的宽限期之后开始偿还。贷款以采矿权作抵押。

这项贷款将透过新疆维吾尔自治区财政厅所设立的融资平台－－新疆国有资产经营投资有限责任公司担任借款方。

根据当地媒体，哈密三塘湖煤矿区项目包括19座煤田，年产量预估达1.22亿吨。完工后将成为新疆最大的整装煤田.(完)

(编译 隋芬; 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐