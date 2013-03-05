路透基点：四家银行加入新疆哈密三塘湖煤矿区的200亿人民币贷款案

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，针对新疆哈密三塘湖煤矿区项目而开展的200亿人民币(32亿美元)15年期定期贷款案，四家银行已加入。
这四家银行是中国进出口银行、华夏银行、上海浦东发展银行以及乌鲁木齐市商业银行。还有其他六家银行正在寻求信贷审批，准备加入。
一如先前报导，该贷款由国家开发银行新疆维吾尔自治区分行牵头，利率为中国人民银行基准利率的100%，贷款在三年的宽限期之后开始偿还。贷款以采矿权作抵押。
这项贷款将透过新疆维吾尔自治区财政厅所设立的融资平台－－新疆国有资产经营投资有限责任公司担任借款方。
根据当地媒体，哈密三塘湖煤矿区项目包括19座煤田，年产量预估达1.22亿吨。完工后将成为新疆最大的整装煤田.(完)
(编译 隋芬; 审校 高琦)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。