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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 15:28 BJT

日本债市：公债价格下滑，因10年期公债标售结果不佳

当日涨跌      上日
                                          最新报价     (基点)      收市价
                                                                      
 两年期公债                                  0.000%        +0.0      0.040%
 五年期公债                                  0.110%        +1.5      0.095%
 10年期公债                                  0.645%        +4.0      0.605%
 20年期公债                                  1.555%        +6.5      1.490%
 30年期公债                                  1.700%        +2.5      1.675%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                   144.98       -0.34      145.32
                                                                           
 注1：公债期货涨跌为点数。                                       
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                       
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 王冠中/王翔琼; 审校 杜明霞)

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