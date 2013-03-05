《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值3.24%,需求料较为稳定

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
* 招标品种: 财政部五年期续发国债
* 招标金额: 220亿元人民币
* 招标时间: 周三(6日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商
* 预测区间: 3.21%-3.27%
* 预测均值: 3.24%(按各家机构预测值平均
路透上海3月5日 - 中国财政部周三将续招标发行五年期国债。路透调查显示，与绝对收益相对较高的金融债相比，国债略显逊色；不过因本周流动性趋好，加之年初以来的配置需求仍在，预计明日新债收益率接近或低于二级市场可能性较大，均值落在3.24%。
华南一银行交易员表示，近来该期限国债走势中规中矩，正常情况下，明日新债需求应较为稳定。
上海一银行交易员进一步预计，明日续发行国债收益率有望在3.24%-3.26%间，与目前二级水平相差不远。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,五年期品种最新收益率为3.2707%；本次续发债的标的券130001券最新成交 在3.26%，最新加权收益率3.2583%。
明日招标新债为今年第一期记账式附息国债的续发品种，按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格。全部进行竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。该期债3月7日至3月11日进行分销，3月13日起与原发行部分合并上市交易。
财政部今年第一期记账式附息国债 从2013年1月10日开始计息，票面利率3.15%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。