中国财政：赤字率在安全区域内，支持城镇化是财政重中之重--专家

路透北京3月5日 - 中国财政部财政科学研究所所长贾康周二称，支持城镇化是财政的重中之重；而2%左右的赤字率在安全区域以内，地方政府债务问题总体可控。并建议国库经理最好引入竞争机制。

“支持以市民为核心的城镇化是财政的重中之重，”贾康在“两会”间隙向记者表示，“地方政府债务总量是在安全区，要特别关注局部和项目的风险。”

他进一步指出，以阳光化的地方债置换替代地方融资平台隐形负债是未来的一种发展方向。

贾康并预计，未来或可见政府收入的下降，与之相随的是赤字水平在控制风险前提下的增加；此外，国库资金这种公共资源应充分流动以保值增值，国库经理最好引入竞争机制。

他介绍称，“在国库现金操作的环节上，需要有经营职能的主体，主体未必就是银行一家。国际经验是国库现金管理方面，通过招投标，选择有经营资质的不同主体，在竞争之间每个时间段产生不同的经理人和经营主体，这个经验中国可以借鉴。”

为巩固去年四季度以来中国经济的复苏势头，积极的财政政策在2013年将继续发力，今年全国财政预算赤字创纪录。业内人士认为,目前中国经济已进入相对平稳的增长周期，相应地财政收入高增长也已逐渐远去，为扶助经济，适度扩大赤字规模因此成为重要选项。

中国财政部周二在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2013年全国财政预算赤字规模为12,000亿元人民币，赤字率2%左右(占国内生产总值GDP的比例)，预算赤字较上年实际水平大增五成。

中国央行"经理国库"之职，在之前征求意见的《预算法修正案(草案二次审议稿)》已被删除，未来或将由"代理制"做为其在国库业务中的职能。尽管"经理"和"代理"之间仅一字之差，但将给中国央行货币政策操作带来较大的影响。 (完)