离岸人民币：台湾清算行开办定存服务反应不弱，短天期最受欢迎

路透台北3月5日 - 台湾人民币资金调度人士周二指出，台湾人民币清算行--中国银行 台北分行自本月初开办参加行定存服务以来反应不弱，三个交易日来已有10多家银行申请将闲置人民币资金转存中银台北，但以短期资金调度为主，其中以7天及14天定存最受欢迎。

市场人士指出，目前申请中银台北定存的参加行以冲刺人民币存款的民营银行为多，公股行库尚在研议阶段，目前未展开行动。且民营银行申请定存的余额不高，中银台北目前来者不拒，显示台湾人民币资金池多数尚能寻得出路，不必完全倚靠转存清算行。

"供给和需求的平衡看起来还好，存款余额目前不多"，中银台北一人士称。

他还表示，目前参加行已申购定存最长天期为三个月。

中银台北目前共提供有七种天期定存利率，较香港三种天期为多。周二中银台北七天期定存利率 报1.96%，14天期报2.14%，一个月期报2.5%，均较上周五开办时下滑；但仍高于香港同天期的定存利率 。