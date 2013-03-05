离岸人民币：台湾清算行开办定存服务反应不弱，短天期最受欢迎

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透台北3月5日 - 台湾人民币资金调度人士周二指出，台湾人民币清算行--中国银行 台北分行自本月初开办参加行定存服务以来反应不弱，三个交易日来已有10多家银行申请将闲置人民币资金转存中银台北，但以短期资金调度为主，其中以7天及14天定存最受欢迎。
市场人士指出，目前申请中银台北定存的参加行以冲刺人民币存款的民营银行为多，公股行库尚在研议阶段，目前未展开行动。且民营银行申请定存的余额不高，中银台北目前来者不拒，显示台湾人民币资金池多数尚能寻得出路，不必完全倚靠转存清算行。
"供给和需求的平衡看起来还好，存款余额目前不多"，中银台北一人士称。
他还表示，目前参加行已申购定存最长天期为三个月。
中银台北目前共提供有七种天期定存利率，较香港三种天期为多。周二中银台北七天期定存利率 报1.96%，14天期报2.14%，一个月期报2.5%，均较上周五开办时下滑；但仍高于香港同天期的定存利率 。
另一本地银行资金调度人士称，中银台北对收受资金来源没有限制，即使从香港调回来也可以，令各家银行积极考虑将闲置资金调回台北转存。(完) (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。