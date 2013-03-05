中国债市：利率互换曲线变动不大，资金成本限制短端下行空间

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透上海3月5日 - 中国人民币利率互换曲线周二变动不大，仅长端自昨日跌势中略为反弹。央行公开市场未进行正/逆回购操作，银行间市场流动性趋于缓和，回购利率明显下跌，但七天质押式回购利率仍处在3.2%左右水平，限制了IRS短端的下行空间。
机构对未来资金看法开始由此前的宽松，变为趋于中性，由于资金成本限制，预计IRS短端近期会较为稳定，而后续如果政府再出台更多调控政策，打压房地产等，或会导致股市表现不佳，避险情绪抬头则可能会拉低长端，IRS曲线有进一步扁平化的倾向。
“长的上去了一点，1-2个点，短的近期来看，再往下比较难，资金成本在那里呢。”上海一商业银行交易员称。
伴随着银行间市场资金紧张格局的缓和，资金成本已回落至相对正常水平，中国央行周二在公开市场继续暂停正/逆回购操作，显示其对目前的流动性局面应算满意，机构亦从上周的恐慌性情绪中渐渐恢复过来。
中国银行间市场周二早盘主要回购加权利率走低，其中七天和14天品种骤降100个基点(bp)上下。市场人士表示，虽然适逢存款准备金补缴但对流动性影响不大，资金面延续昨日市况，上周的紧张态势已有明显改善.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周二 3.2500/ 3.3500 3.2050/ 3.2900 3.3808/ 3.4700 3.5875/ 3.6817 3.6100/ 3.8820 周一 3.3150/ 3.4175 3.2120/ 3.2960 3.4100/ 3.4980 3.6260/ 3.7140 3.6600/ 3.8925 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0650/-0.0675 -0.0070/-0.0060 -0.0292/-0.0280 -0.0385/-0.0323 -0.0500/-0.0105
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2013年2月人民币IRS成交的名义本金总额为1,955.69亿元人民币,较1月的2,722.35亿元减近三成.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。