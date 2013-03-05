重温稿-《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值3.24%,需求料较为稳定

标题新闻：朝鲜可能在为第六次核试验做最后阶段的准备--美国智库
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
( )
* 招标品种: 财政部五年期续发国债
* 招标金额: 220亿元人民币
* 招标时间: 周三(6日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商
* 预测区间: 3.21%-3.27%
* 预测均值: 3.24%(按各家机构预测值平均
路透上海3月5日 - 中国财政部周三将续招标发行五年期国债。路透调查显示，与绝对收益相对较高的金融债相比，国债略显逊色；不过因本周流动性趋好，加之年初以来的配置需求仍在，预计明日新债收益率接近或低于二级市场可能性较大，均值落在3.24%。
华南一银行交易员表示，近来该期限国债走势中规中矩，正常情况下，明日新债需求应较为稳定。
上海一银行交易员进一步预计，明日续发行国债收益率有望在3.24%-3.26%间，与目前二级水平相差不远。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,五年期品种最新收益率为3.2707%；本次续发债的标的券130001券最新成交 在3.26%，最新加权收益率3.2583%。
明日招标新债为今年第一期记账式附息国债的续发品种，按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格。全部进行竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。该期债3月7日至3月11日进行分销，3月13日起与原发行部分合并上市交易。
财政部今年第一期记账式附息国债 从2013年1月10日开始计息，票面利率3.15%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔3月29日 - 韩国经济新闻周三引述匿名消息来源报导称，韩国芯片制造商SK海力士正与日本金融投资者磋商组成一个财团，联手收购东芝的芯片业务。
供应短缺风险消失，3月下旬以来，全球天胶市场重新陷入供应过剩泥潭。虽说沪胶价格在上周迎来移仓换月，但新主力1709合约却未能改变下跌颓势，利空氛围弥漫，空头持续加仓，以至于价格下移至16000元/吨一线。