重温稿-《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值3.24%,需求料较为稳定

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* 招标品种: 财政部五年期续发国债

* 招标金额: 220亿元人民币

* 招标时间: 周三(6日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商

* 预测区间: 3.21%-3.27%

* 预测均值: 3.24%(按各家机构预测值平均

路透上海3月5日 - 中国财政部周三将续招标发行五年期国债。路透调查显示，与绝对收益相对较高的金融债相比，国债略显逊色；不过因本周流动性趋好，加之年初以来的配置需求仍在，预计明日新债收益率接近或低于二级市场可能性较大，均值落在3.24%。

华南一银行交易员表示，近来该期限国债走势中规中矩，正常情况下，明日新债需求应较为稳定。

上海一银行交易员进一步预计，明日续发行国债收益率有望在3.24%-3.26%间，与目前二级水平相差不远。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,五年期品种最新收益率为3.2707%；本次续发债的标的券130001券最新成交 在3.26%，最新加权收益率3.2583%。

明日招标新债为今年第一期记账式附息国债的续发品种，按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格。全部进行竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。该期债3月7日至3月11日进行分销，3月13日起与原发行部分合并上市交易。