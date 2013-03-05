《汇市简讯》欧洲开盘：澳元再度走强

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
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* 澳元/美元上涨0.4%，美元/日圆下滑0.5%，欧元/日圆下跌0.4%，欧元/美元持平。
* 美元兑日圆触及低点92.92，因触发停损单，并且反对党--民主党的一位议员表示不支持日本央行副总裁提名人岩田规久男。
* 澳元/美元触及高点1.0254，因澳洲数据强劲且澳洲央行重申宽松政策空间。
* 关注欧洲多国的服务业PMI报告和美国ISM非制造业数据。(完)
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。