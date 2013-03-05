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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 15:26 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元再度走强

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* 澳元/美元上涨0.4%，美元/日圆下滑0.5%，欧元/日圆下跌0.4%，欧元/美元持平。

* 美元兑日圆触及低点92.92，因触发停损单，并且反对党--民主党的一位议员表示不支持日本央行副总裁提名人岩田规久男。

* 澳元/美元触及高点1.0254，因澳洲数据强劲且澳洲央行重申宽松政策空间。

* 关注欧洲多国的服务业PMI报告和美国ISM非制造业数据。(完)

(编译 高琦 审校 孙茉莉)

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