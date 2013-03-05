更新版-日本股市：日经指数因宽松政策预期而收在四年半最高，但东证股价指数下跌

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
“黑田肯定是最佳人选，对股市也最为有利，”里昂证券的日本策略师Nicholas Smith表示。
“这绝对不是日圆汇率题材，而是有关资产价格再膨胀的题材，因此不要把火力集中在出口股...应该集中在银行、证券及地产股，”Smith指出。
市场很快地反映了听证会的消息，投资人也了结近期上涨的出口股、金融股及地产股的获利。
“市场已然深信将会有宽松政策，但最快也要4月才会展开，因此这不是什么新的题材，”Chibagin Securities资深董事总经理Fujio Ando表示。
不过权重股Fast Retailing Co 跳涨5.5%，该公司的休闲服饰连锁事业优衣库(Uniqlo)上月日本同店销售成长9.6%。
索尼 下跌0.9%，三菱UFJ金融集团 下跌0.8%，三井住友金融集团 跌0.5%。
自11月中旬以来，银行股已经飙涨 约50%，超越大盘日经指数同时期的上涨35%。
地产股走跌，三井不动产 挫低2.1%，三菱地所 亦滑落2.1%，拖累东证股价指数 下跌0.4%至988.62点。
成交量温和，共有30.8亿股换手，上周日均量为33.2亿股。(完)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。