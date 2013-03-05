更新版-日本股市：日经指数因宽松政策预期而收在四年半最高，但东证股价指数下跌

“黑田肯定是最佳人选，对股市也最为有利，”里昂证券的日本策略师Nicholas Smith表示。

“这绝对不是日圆汇率题材，而是有关资产价格再膨胀的题材，因此不要把火力集中在出口股...应该集中在银行、证券及地产股，”Smith指出。

市场很快地反映了听证会的消息，投资人也了结近期上涨的出口股、金融股及地产股的获利。

“市场已然深信将会有宽松政策，但最快也要4月才会展开，因此这不是什么新的题材，”Chibagin Securities资深董事总经理Fujio Ando表示。

不过权重股Fast Retailing Co 跳涨5.5%，该公司的休闲服饰连锁事业优衣库(Uniqlo)上月日本同店销售成长9.6%。

索尼 下跌0.9%，三菱UFJ金融集团 下跌0.8%，三井住友金融集团 跌0.5%。

自11月中旬以来，银行股已经飙涨 约50%，超越大盘日经指数同时期的上涨35%。

地产股走跌，三井不动产 挫低2.1%，三菱地所 亦滑落2.1%，拖累东证股价指数 下跌0.4%至988.62点。