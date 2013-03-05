路透专访：华润水泥料今年盈利前景改善，受惠中国固定投资恢复及成本下降

* 华润水泥对今年盈利前景感乐观

* 料每吨毛利高于去年

* 券商料广东新水泥产能投产或令水泥价格受压

* 城镇化带动农村需求增长

记者 梁慧仪

路透香港3月5日 - 随着中国的固定资产投资恢复动力，水泥新增产能受控制以及煤炭价格持稳，华南地区最大水泥商--华润水泥 对今年公司的盈利前景感到乐观，料水泥每吨毛利可高于去年水平。

华润水泥执行董事兼首席财务官刘忠国周二接受路透专访时称，由于去年第二季中国政府批准了大量的新项目，而一度因铁路事故而暂停的铁路建设项目亦重新开工，带动对水泥的需求。去年第四季度水泥价格回升速度加快，11月时反弹至每吨350港元的高位，较年内低点高25%，这势头并延续至今年初。

“春节过后，水泥销量已在回升，这几天的日均销量达16万吨，相对于日均产能不足20万吨，在淡季来说表现已相当好。所以我们对后面（的日子）不是太担心。”刘忠国说。

他并称，从需求方面公司也感到乐观。首先市场预期中国今年的经济增长仍会有7.5-8%增长，公司估计，假如GDP增长能有8%的话，今年的固定资产投资增长应可达23-25%，较去年20.3%为高。

“以此推算，对水泥的需求会有8-10%的带动。”他说。

中国淘汰落后水泥产能和暂停批准新项目已有多年，但近年仍有大批此前已获批文但仍未动工的项目开工，令到水泥的产能继续增加。其中，华润水泥主要市场--广东近年的产能过剩较为严重。

不过，刘忠国指出，今年全国预计新增水泥产能1.2亿吨，但公司估计广东省只有600-800万吨，但需求则料增加1,500万吨。

中银国际发表报告称，华润水泥推迟其于广东的两条日产5,000吨水泥生产线项目可缓和区内供应过剩的问题，但对手安徽海螺 年内可能在广东开工建新的生产线，因此预期今年广东会有1,100万吨水泥产能落成，或压抑水泥价格上升。

**供应充裕煤炭成本走低**

刘忠国表示，除了供求关系改善外，占水泥生产成本约四成的煤炭价格去年明显下跌，目前每吨持稳于710-720港元左右。由于煤炭市场供应充足，加上印尼、澳洲等亦有不少煤炭进口中国，故刘忠国相信，今年的煤炭价格上升动力缺乏，令公司成本压力下降，所以有信心今年的水泥吨毛利可高于去年80港元的水平。

去年，基建、农村市场和房地产占华润水泥的销量比例分别为45%、35%和20%。刘忠国表示，中国公布了房地产调控的“国五条”细则，但这对水泥商的影响不大，因为中央目的是压抑房价上涨，同时增加供应。

自2010年以来，房地产板块占华润水泥销售量比例维持于两成，反而农村市场的比例则在上升。刘忠国认为，随着中央推动城镇化进程，农村建设耗用的水泥将会增加。以建房需求而言，假设全国城镇化提升一个百分点，即涉及约1,400万人口，按人均居屋面积30平方米需要7.5吨水泥计算，就需要1亿吨的水泥，而去年全中国的水泥总产量为22亿吨。

中国国家发改委周二提交“两会”的2013年国民经济和社会发展计划草案报告预计，2013年全社会固定资产投资增长18%，预计今年末全国城镇化率预计达到53.37%。

刘忠国表示，目前华润水泥已在广东、广西、福建、山西、海南等省份布局，而公司在广东、广西的市占率分别达20%及超过30%，公司未来希望在现有区域市占率能提升至25%，争取更大的话语权。