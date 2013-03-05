欧洲汇市：瑞郎兑欧元小跌，关注ECB及瑞士央行会议

“欧元处在今年最低的水平，特别是欧洲央行周四会议之后可能采取更温和的立场，欧元走势料将更加疲弱，”法国农业信贷银行分析师Sireen Harajli说。

“此外，美元上涨也是造成欧元弱势的因素之一。市场目前对美元兑大多数主要货币的看法偏多，因美国成长前景较佳。”

0711GMT，瑞郎兑欧元较纽约收盘下跌0.1%，报1.2269。瑞郎兑美元下跌0.1%，报0.9413。

瑞士本周将出炉的重要经济数据有周四公布的2月失业率、周五公布通胀数据。(完)

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