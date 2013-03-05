欧洲汇市：瑞郎兑欧元小跌，关注ECB及瑞士央行会议

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
“欧元处在今年最低的水平，特别是欧洲央行周四会议之后可能采取更温和的立场，欧元走势料将更加疲弱，”法国农业信贷银行分析师Sireen Harajli说。
“此外，美元上涨也是造成欧元弱势的因素之一。市场目前对美元兑大多数主要货币的看法偏多，因美国成长前景较佳。”
0711GMT，瑞郎兑欧元较纽约收盘下跌0.1%，报1.2269。瑞郎兑美元下跌0.1%，报0.9413。
瑞士本周将出炉的重要经济数据有周四公布的2月失业率、周五公布通胀数据。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 丁琦/李婷仪; 审校 孙茉莉)
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。