韩国汇市：韩元兑美元创下一个月最大单日涨幅，公债价格上涨

当地一家银行的交易员称，“全球美元涨势失去动能，所以美元兑韩元跌破1,090，因海外市场人士转而卖出美元。”这位交易员还称，出口商的美元卖盘超过当地公司的美元需求。

周一韩元兑美元跌0.9%，由于美国财政问题以及意大利政局的不确定性，关于全球经济的担忧重燃。

尽管这些因素还没有消散，交易商称亚洲股市反弹引发美元的仓位调整，因投资者开始锁定昨日的利润。

另一当地银行交易员称，“市场还没有足够的力量突破1,080-1,100区间。”

韩国股市周二小幅收高，全球货币宽松立场所带动的外资买盘在尾盘有所降温，大型股收盘涨跌互见，大盘回吐稍早涨幅。

韩国债券价格上涨，因一些投资者继续押注本月央行会降息。3月三年期公债期货 上涨0.03点至106.71。

五年期韩债 收益率(殖利率)跌1个基点，三年期韩债收益率 持平于周一收盘价。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,087.0 1,093.2

日圆/韩元 11.6753/808 11.7027/108

韩国公债期货* 106.71 106.68

五年期公债收益率 2.73% 2.74%

三年期公债收益率 2.63% 2.63%

韩国综合股价指数 .KS11 2,016.61 2,013.15

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)