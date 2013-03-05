路透基点：中国进出口银行加入新疆交通运输厅160亿元贷款案--RLPC

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士的话称，中国进出口银行已决定参与新疆维吾尔自治区交通运输厅160亿元人民币(25.7亿美元)的30年期定期贷款案。
此次融资旨在用于当地五条高速公路的建设，牵头行是国家开发银行新疆分行。五条高速公路分别是：奇台-木垒高速(16亿元)、小草湖-和硕高速改造(2亿元)、麦盖提-喀什高速(46.5亿元)、三岔口-莎车高速(75.5亿元)及伊宁-墩麻扎高速(20亿元)。
一名消息人士称，工商银行亦在寻求加入。
如此前报道，此次贷款由公路收费权作担保，利率为中国人民银行基准利率的100%，有八年宽限期，其后按每半年分期偿还。
2012年11月，新疆交通运输厅曾获得120亿元人民币的30年期贷款，用于建设另外三条高速公路。该贷款的利率与上述贷款相同，国家开发银行亦为牵头行。(完) (编译 侯向明; 审校 许娜/高琦)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。