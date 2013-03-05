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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 16:25 BJT

路透基点：中国进出口银行加入新疆交通运输厅160亿元贷款案--RLPC

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士的话称，中国进出口银行已决定参与新疆维吾尔自治区交通运输厅160亿元人民币(25.7亿美元)的30年期定期贷款案。

此次融资旨在用于当地五条高速公路的建设，牵头行是国家开发银行新疆分行。五条高速公路分别是：奇台-木垒高速(16亿元)、小草湖-和硕高速改造(2亿元)、麦盖提-喀什高速(46.5亿元)、三岔口-莎车高速(75.5亿元)及伊宁-墩麻扎高速(20亿元)。

一名消息人士称，工商银行亦在寻求加入。

如此前报道，此次贷款由公路收费权作担保，利率为中国人民银行基准利率的100%，有八年宽限期，其后按每半年分期偿还。

2012年11月，新疆交通运输厅曾获得120亿元人民币的30年期贷款，用于建设另外三条高速公路。该贷款的利率与上述贷款相同，国家开发银行亦为牵头行。(完) (编译 侯向明; 审校 许娜/高琦)

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