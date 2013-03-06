台湾货币市场：3月6日及本提存期资金预期变化一览表

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月6日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,610.7亿台币。
--90甲3期公债付息23.125亿。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--发行“102甲6期”公债，金额400亿台币，天期10年期。
---------------------------------------------------- （本提存期）
宽松因素:
--央行存单到期4兆（万亿）5,070.5亿台币
03/07 1,164.00亿
03/08 1,574.00亿
03/09 78.00亿
03/10 1,298.50亿
03/11 159.00亿
03/12 73.00亿
03/13 2,189.60亿
03/14 92.00亿
03/15 654.50亿
03/18 2,605.10亿
03/19 36.00亿
03/20 857.05亿
03/21 5,885.00亿
03/22 3,423.50亿
03/23 250.00亿
03/24 7,408.00亿
03/25 459.00亿
03/26 40.50亿
03/27 8,272.85亿
03/28 3,867.50亿
03/29 366.00亿
04/01 3,351.40亿
*04/02 834.00亿
04/03 132.00亿
--公债还本付息847.0625亿台币
03/07 92甲4期本金 700亿
03/07 92甲4期10息 13.125亿
03/07 101甲5期1息 10亿
03/10 99甲5期3息 11亿
03/14 89甲9期13息 30.625亿
03/14 97甲3期5息 17.8125亿
03/16 94甲4期8息 18亿
03/16 96甲3期6息 15亿
03/16 101乙1期1息 6.5亿
03/17 100甲5期2息 11亿
03/31 95甲3期7息 14亿
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素:
--3/7：央行364天期存单交割，金额1,000亿台币，6日标售。 --3/21：发行“102乙1期”公债，金额400亿元，天期20年期，18日标售。
--3/28：发行“财102-3期”国库券，期限364天期，金额总计200亿台币，27日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。