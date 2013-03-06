版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：3月6日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月6日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,610.7亿台币。

--90甲3期公债付息23.125亿。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--发行“102甲6期”公债，金额400亿台币，天期10年期。

---------------------------------------------------- （本提存期）

宽松因素:

--央行存单到期4兆（万亿）5,070.5亿台币

03/07 1,164.00亿

03/08 1,574.00亿

03/09 78.00亿

03/10 1,298.50亿

03/11 159.00亿

03/12 73.00亿

03/13 2,189.60亿

03/14 92.00亿

03/15 654.50亿

03/18 2,605.10亿

03/19 36.00亿

03/20 857.05亿

03/21 5,885.00亿

03/22 3,423.50亿

03/23 250.00亿

03/24 7,408.00亿

03/25 459.00亿

03/26 40.50亿

03/27 8,272.85亿

03/28 3,867.50亿

03/29 366.00亿

04/01 3,351.40亿

*04/02 834.00亿

04/03 132.00亿

--公债还本付息847.0625亿台币

03/07 92甲4期本金 700亿

03/07 92甲4期10息 13.125亿

03/07 101甲5期1息 10亿

03/10 99甲5期3息 11亿

03/14 89甲9期13息 30.625亿

03/14 97甲3期5息 17.8125亿

03/16 94甲4期8息 18亿

03/16 96甲3期6息 15亿

03/16 101乙1期1息 6.5亿

03/17 100甲5期2息 11亿

03/31 95甲3期7息 14亿

--月底军公教薪饷拨款

紧缩因素:

--3/7：央行364天期存单交割，金额1,000亿台币，6日标售。 　 --3/21：发行“102乙1期”公债，金额400亿元，天期20年期，18日标售。

--3/28：发行“财102-3期”国库券，期限364天期，金额总计200亿台币，27日标售。

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐