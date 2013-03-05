金属期市：伦敦期铜上涨，受中国成长目标提振

0710GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7796.00 71.00 +0.92 -1.68

上海期铜 56930 510 +0.90 -1.30

COMEX期铜 353.50 3.35 +0.96 -3.22

LME期铝 1990.00 16.00 +0.81 -3.91

上海期铝 14760 100 +0.68 -3.81

LME期锌 2026.00 24.00 +1.20 -1.82

上海期锌 15485 -60 -0.39 -0.39

LME期镍 16690.00 240.00 +1.46 -2.71

LME期铅 2245.25 29.25 +1.32 -4.05

上海期铅 14900.00 -35.00 -0.23 -2.30

LME期锡 23550.00 175.00 +0.75 0.64

LME/上海套利价差^ -212

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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