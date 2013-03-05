金属期市：伦敦期铜上涨，受中国成长目标提振

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
0710GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7796.00 71.00 +0.92 -1.68
上海期铜 56930 510 +0.90 -1.30
COMEX期铜 353.50 3.35 +0.96 -3.22
LME期铝 1990.00 16.00 +0.81 -3.91
上海期铝 14760 100 +0.68 -3.81
LME期锌 2026.00 24.00 +1.20 -1.82
上海期锌 15485 -60 -0.39 -0.39
LME期镍 16690.00 240.00 +1.46 -2.71
LME期铅 2245.25 29.25 +1.32 -4.05
上海期铅 14900.00 -35.00 -0.23 -2.30
LME期锡 23550.00 175.00 +0.75 0.64
LME/上海套利价差^ -212
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/张若琪 审校 高琦)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。