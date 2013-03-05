版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 5日 星期二 15:50 BJT

标题新闻：瑞典2月服务业采购经理人指数(PMI)升至七个月高位54.6，为连续第三个月上涨

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐