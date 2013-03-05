香港股市：收升0.1%，为三个交易日以来首涨

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
中国发改委宣布计划加快市场改革，推动节能及抗击污染。受电价上调的憧憬影响，中国电力生产商股价扬升，但煤炭生产商股价承压。华润电力 跳涨5.4%。
中国旺旺控股 延续涨势，此前该公司午间公布2012年净利增长32%。旺旺收高3.6%。
中国地产股持续处于守势，此前中国国家总理温家宝在全国人民代表大会上重申政府抑制楼市投机性需求的承诺。地产股周一挫跌，因中国国务院在上周五晚宣布了新一轮的楼市调控政策。(完)
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。