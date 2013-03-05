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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 16:32 BJT

香港股市：收升0.1%，为三个交易日以来首涨

中国发改委宣布计划加快市场改革，推动节能及抗击污染。受电价上调的憧憬影响，中国电力生产商股价扬升，但煤炭生产商股价承压。华润电力 跳涨5.4%。

中国旺旺控股 延续涨势，此前该公司午间公布2012年净利增长32%。旺旺收高3.6%。

中国地产股持续处于守势，此前中国国家总理温家宝在全国人民代表大会上重申政府抑制楼市投机性需求的承诺。地产股周一挫跌，因中国国务院在上周五晚宣布了新一轮的楼市调控政策。(完)

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