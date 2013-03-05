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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 16:09 BJT

《中国2013年已发行公司债一览表》-3月5日

路透北京3月5日 - 以下为中国2013年已发行的公司债具体情况:

  一、公开发行类:

    发行主体 发行结束时间    规模    期限 票面利率 主体评级   代码            附加条款
                      (亿元人民币) (年) 
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 *海立股份       3/4        10      5    4.85%      AA                 附第三年末投资者选择权
                                                上海电气集团总公司提供担保
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  飞亚达         3/1         4      5    5.04%      AA                 附第三年末投资者选择权
                                                 中航技术深圳公司担保
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  上海电气       3/1         4      3    4.50%     AAA    
        16      5    4.90%    
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  永泰能源       2/4         9      5    5.45%     AA+   第三年末附投资者选择权
                                                            永泰投资控股提供担保
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  重庆水务      1/31        15      5    5.12%     AAA             
                                                             
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  秦川发展      1/30       4.5      5    5.65%     AA                第三年末附投资者选择权
                                                            秦川集团提供担保
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  银轮股份      1/30         5      5    5.89%     AA                第三年末附投资者选择权
                                                        浙江银轮实业股份提供担保
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  中信重工      1/29        10      5    4.85%     AA+               第三年末附投资者选择权
                 8      7    5.20%                       第五年末附投资者选择权
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  芭田股份      1/29       5.4      5    5.80%     AA                第三年末附投资者选择权
                         
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  中航光电      1/29         5      5    5.08%     AA    第三年末附投资者选择权
                                                          中航科工提供担保
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   广东榕泰     1/28       7.5      5    5.90%     AA                第三年末附投资者选择权
  
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   桐昆股份     1/23        13      5    5.85%     AA  第三年末附投资者选择权
  
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   希努尔       1/23         4      5    5.85%     AA  第三年末附投资者选择权
                                                         新郎希努尔集团提供担保
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   荣信股份     1/22         6      5    5.90%     AA  第三年末附投资者选择权
  
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   粤水电       1/22       4.7      6    5.50%     AA  第三年末附投资者选择权
      
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   中国国航     1/22        50     10    5.10%    AAA  中航集团提供担保
   
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    合计                   181.1
    
  二、非公开发行

   发行主体 发行结束时间   规模      期限   票面利率  主体评级    代码         附加条款
                       (亿元人民币)  (年) 
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  暂无
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  注:1.*代表新增.
     2. 2012年已发行公司债请点选 
        2011年已发行公司债请点选.
    
    在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合
票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,
且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主
导.(完)


 (整理 曹巍浩；审校 边竞)

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