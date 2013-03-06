《中国债券市场每日交易备忘》--3月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标： 中国财政部220亿元人民币五年期续发固息国债上午9:30－10:30招标，收益率预测均值为3.24% 第一创业证券6亿元三个月期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，一创摩根证券主承 上港集团 30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承 温州港集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承 湖南富兴集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，交通银行主承 中国诚通控股18亿元七年期投资人选择权(5+2)中票簿记建档(主体评级AAA)，农行主承 福建三安集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 西王集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 上海临港发展集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行主承 河南安阳中小企业2.55亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA，中债增进提供担保)，中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 南京禄口机场16亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1380046，票面利率5.15% 成都文化旅游发展集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380057，票面利率6.50% 浙江德清交通投资集团10亿元七年期固息债1380063，票面利率6.40% 天津基础建设投资公司80亿元10年期固息债1380065，票面利率5.70% 陕西有色金属控股集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380067，票面利率4.88% 绍兴中心城建设公司15亿元六年期固息债1380070，票面利率6.30% 安徽投资集团20亿元五年期中票1382075，票面利率5.11% 中国电力投资集团35亿元五年期中票1382074，票面利率4.84% ============================================================================ 三、缴款： 天津广成投资集团15亿元10年期固息债1380060，票面利率6.97% 广州越秀集团28亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380079，票面利率5.20% 贵阳城投6亿元七年期固息债1380080，票面利率6.20% 四川港航开发公司7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380082，票面利率6.15% 余姚经济开发区建投公司10亿元七年期固息债1380083，票面利率6.75% 上海张江集团20亿元一年期短融 山东胜通5亿元一年期短融 国信证券30亿元三个月期短融 中国证券金融公司30亿元三个月期短融 赣粤高速 15亿元10年期中票 葛洲坝集团5亿元五年期中票 葛洲坝 6亿元七年期中票 铁法煤业集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国电力投资集团35亿元六个月期超短期融资券011210004到期兑付，票面利率3.90% 北京京城机电控股公司7亿元一年期短融041258008到期兑付，票面利率4.96% 广西铁路投资集团10亿元一年期短融041259013到期兑付，票面利率4.96% 兖矿集团15亿元五年期中票0982019付息，票面利率3.58% 丹阳投资集团15亿元七年期固息债1280030付息，票面利率8.10% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国1月银行代客结售汇顺差大幅回升，已经预示了当月外汇占款增量或超去年全年。果不其然，央行周 二公布数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更 创下历史新高。 --如市场各界所预料，中国货币当局越发关注货币超发的后遗症，并将逐步控制新增规模。中国央行行长周 小川周二称，今年广义货币供应量(M2)预期增长13%左右，旨在强调货币供应量不能过快地增长。 --中国国家审计署副审计长董大胜在政协会议上称，根据测算中国目前各级政府的债务总规模在15到18万亿 元人民币左右，远低于2月份部分国际投行的估算，他同时建议我国公共财政预算中除了一般性财政预算外， 增加债务性的预算管理。 --中国社会科学院学部委员余永定称，在推进汇改方面，中国今年可能进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制 ，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲究时序 。 中国海关3/8公布2月进出口贸易数据 (1月顺差291.5亿美元) 国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月为-1.6%) 2月居民消费价格指数(CPI) (1月为2.0%) 1-2月固定资产投资 (去年1-12月为20.6%) 1-2月社会消费品零售总额 (去年12月为15.2%) 1-2月工业增加值 (去年12月为10.3%) 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩/丁淑琴)