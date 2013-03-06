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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--3月6日至5月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:          
 
 *  3月4日当周      
 日期    当地时间   经济指标              公布月分      预估值              前值
 3/7     1600       出口                       2月     -9.75%*            +21.8%
 
 *  3月18日当周
   日期    当地时间    经济指标    公布月分         预估值                 前值
   3/20        1600    外销订单         2月             --     +18.0%(年变动率)
   3/22        0830  季调失业率         2月             --               +4.20%
  
 *  3月25日当周      
 日期     当地时间             经济指标  公布月分   预估值              前值
  3/25    1600                 工业生产       2月       --           +19.17%
  3/25    1600             M2货币总计数       2月       --            +2.99%
 
 *  4月1日当周      
 日期     当地时间    经济指标            公布月分   预估值              前值
 *4/3     1610        外汇存底               3月底       --     4,040.8亿美元
 *  4月8日当周      
 日期    当地时间   经济指标              公布月分    预估值             前值
 *4/8    0830       消费者物价指数(CPI)        3月        --           +2.97%
 *  5月20日当周
 日期    当地时间    经济指标               公布月分   预估值            前值
  5/20   1610        经常帐                   第一季       --   顺差159.6亿美
                                                                           元
 
 --      --        国内生产总值(GDP)    第一季概估        --     +3.72%(统计值)
                                                值            
 --      --        央行理监事会议         第一季          --     重贴现率1.875%
 
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