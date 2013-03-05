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市场报道 | 2013年 3月 5日 星期二 16:10 BJT

《汇市简讯》若英国服务业PMI数据表现不俗，英镑/美元或上看1.5200/20

0740GMT

* 若英国2月服务业采购经理人指数(PMI)优于预期，则可能引发进一步空头回补

* 预估英国2月服务业PMI为51.0，1月时为51.5，数据将于0928GMT公布

* 空头回补帮助英镑从周一低点1.5000回升至亚洲盘中高点1.5142

* 1.5150上方的阻力位于1.5167，此为1.5223跌至1.4985的76.4%费波那奇回档位，之后阻力位于1.5200/20

* 英国零售业联盟(BRC)周二公布数据显示，该国上月零售销售同比增速创近两年来最快水平，受助于干燥天气以及大件商品和家庭用品需求反弹。 (完)

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