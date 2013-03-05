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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 16:25 BJT

欧洲股市：泛欧绩优股指数触及两年新高，银行和矿业股涨幅居前

路透伦敦3月5日 - 欧洲股市泛欧绩优股指数FTSEUROFIRST 300 周二触及两年高点1,178.93点，因央行的货币政策支持继续支撑投资者人气。银行和矿业股涨幅居前。(完)

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