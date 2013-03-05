西班牙数据：服务业萎缩步伐2月加快，为去年9月以来首见

之前服务业的萎缩态势自去年9月以来一直在稳步减轻，促使有些人认为服务业的最糟时期已经过去。

“在接连几个月萎缩放缓后，最新数据对那些以为服务业有望稳步复苏的人，无疑是个打击，”Markit分析师Andrew Harker说。

“行业活动与新订单都明显下滑，重回成长之路看似仍很遥远。”

据西班牙国家统计局数据，2012年服务业在西班牙经济产值中所占比重只略低于50%。