西班牙数据：服务业萎缩步伐2月加快，为去年9月以来首见

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
之前服务业的萎缩态势自去年9月以来一直在稳步减轻，促使有些人认为服务业的最糟时期已经过去。
“在接连几个月萎缩放缓后，最新数据对那些以为服务业有望稳步复苏的人，无疑是个打击，”Markit分析师Andrew Harker说。
“行业活动与新订单都明显下滑，重回成长之路看似仍很遥远。”
据西班牙国家统计局数据，2012年服务业在西班牙经济产值中所占比重只略低于50%。
2月服务业就业分项指数为40.1，低于上月的42.0，也标志着2009年3月以来最快的萎缩速度。(完)
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。