版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 16:33 BJT

西班牙数据：服务业萎缩步伐2月加快，为去年9月以来首见

之前服务业的萎缩态势自去年9月以来一直在稳步减轻，促使有些人认为服务业的最糟时期已经过去。

“在接连几个月萎缩放缓后，最新数据对那些以为服务业有望稳步复苏的人，无疑是个打击，”Markit分析师Andrew Harker说。

“行业活动与新订单都明显下滑，重回成长之路看似仍很遥远。”

据西班牙国家统计局数据，2012年服务业在西班牙经济产值中所占比重只略低于50%。

2月服务业就业分项指数为40.1，低于上月的42.0，也标志着2009年3月以来最快的萎缩速度。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐