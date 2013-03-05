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市场报道 | 2013年 3月 5日 星期二 16:26 BJT

标题新闻：宝马CEO表示在2012年销量创纪录之后，希望在2013年再次刷新销量纪录

注：CEO为首席执行官英文简称

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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