澳洲央行在周二会议上维持指标利率在纪录低位3.0%不变，符合市场预期，但央行重 申，澳洲通货膨胀前景温和，因此必要时，有进一步宽松政策的空间。 [I D:nL4S0BX1NV] 韩国央行公布的会议记录显示，在上月利率会议上以6-1的投票结果决定维持利率在2. 75%不变，因国外经济形势呈现稳步改善的迹象。此为该央行连续第四个月按兵不动。 被日本政府提名为央行副总裁的中曾宏表示，他无法承诺在两年内实现2%的通胀目标 ，但他将竭尽全力尽早实现目标。 另一名副总裁提名人选岩田规久男称，修改法律以确保央行独立性是有必要的，以便 央行能够自由选择政策选项来实现其通胀目标。其并称，只有在其他政策无效的情况下， 购买外国债券才会成为政策选项，日本央行的第一选择应该是通过购买长期日本公债，来 压低长期利率。 美联储理事暨副主席叶伦表示，鉴于经济走势低于全部潜能的程度，美联储推行积极 的货币刺激政策是有必要的。 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在周一发布的一次讲话中表示，在经济实现充 分就业之前，美联储无须提高利率。他并称,如果总是要在实现充分就业前加息的话，只能 给自己找麻烦，那是在束缚自己的手脚。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年1月29日降25基点 附卖回利率6.75% 2013年1月29日降25基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 侯向明; 审校 艾茂林)