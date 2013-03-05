新兴汇市：出口商买盘带动韩元与台币上扬，新兴亚币普遍走强

中东新股：沙特阿美税率获下调将令公司估值增加1万亿美元--分析师

路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。