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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 16:43 BJT

新兴汇市：出口商买盘带动韩元与台币上扬，新兴亚币普遍走强

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 日圆                           93.03       93.48       +0.48       -6.71       86.79
 坡元                          1.2451      1.2456       +0.04       -1.86      1.2219
 台币                          29.720      29.770       +0.17       -1.97      29.136
 韩元                         1086.30     1093.20       +0.64       -1.45     1070.60
 泰铢                           29.74       29.82       +0.27       +2.93       30.61
 菲律宾披索                     40.70       40.78       +0.20       +0.86       41.05
 印尼卢比                     9691.00     9701.00       +0.10       -0.63     9630.00
 印度卢比                       54.62       54.86       +0.44       +0.68       54.99
 马币                          3.0985      3.1070       +0.27       -1.31      3.0580
 人民币                        6.2208      6.2251       +0.07       +0.15      6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 张若琪/王翔琼/李婷仪 审校 王丽鑫/许娜/高琦)

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