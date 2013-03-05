新兴汇市：出口商买盘带动韩元与台币上扬，新兴亚币普遍走强

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 93.03 93.48 +0.48 -6.71 86.79 坡元 1.2451 1.2456 +0.04 -1.86 1.2219 台币 29.720 29.770 +0.17 -1.97 29.136 韩元 1086.30 1093.20 +0.64 -1.45 1070.60 泰铢 29.74 29.82 +0.27 +2.93 30.61 菲律宾披索 40.70 40.78 +0.20 +0.86 41.05 印尼卢比 9691.00 9701.00 +0.10 -0.63 9630.00 印度卢比 54.62 54.86 +0.44 +0.68 54.99 马币 3.0985 3.1070 +0.27 -1.31 3.0580 人民币 6.2208 6.2251 +0.07 +0.15 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/王翔琼/李婷仪 审校 王丽鑫/许娜/高琦)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。