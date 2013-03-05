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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 16:50 BJT

台湾央行：共发行874亿台币存单，存单发行余额增821亿

路透台北3月5日 - 台湾央行周二公布，今日共发行874亿台币存单，若相较存单到期金额53亿，存单发行余额增821亿台币.

央行存单各天期发行金额如下： 　　天期 　利率% 金额(亿台币) 　　28天期 0.87 819.0 　　91天期 0.93 37.0 　　182天期 1.05 18.0

央行上日共发行5,929.9亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,047.4亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为296亿台币；累计超额准备为296亿台币，加计前期1%的超额准备为1,464亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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