台湾央行：共发行874亿台币存单，存单发行余额增821亿

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透台北3月5日 - 台湾央行周二公布，今日共发行874亿台币存单，若相较存单到期金额53亿，存单发行余额增821亿台币.
央行存单各天期发行金额如下： 天期 利率% 金额(亿台币) 28天期 0.87 819.0 91天期 0.93 37.0 182天期 1.05 18.0
央行上日共发行5,929.9亿台币。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,047.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为296亿台币；累计超额准备为296亿台币，加计前期1%的超额准备为1,464亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。