欧洲汇市：英镑从两年半低点反弹，稍后的服务业PMI是关键

英镑兑美元 日内微升0.1%至1.5135，自周一跌至1.50的颓势略为恢复。上日数据显示英国2月建筑业采购经理人指数(PMI)创2009年10月以来最大萎缩幅度。

而上周数据显示英国2月制造业PMI意外萎缩，令英镑周五跌至两年半低点1.4985美元。

更有影响力的服务业PMI将于今日0928 GMT公布，预估2月服务业PMI自51.5降为51.0。交易商表示，在1.5150和1.52上方挂有英镑卖单，如果服务业PMI呈现萎缩迹象，可能使英镑再度承压。

“继英国近来一些令人失望的数据后，如果数据降到50以下，将引发英国可能正迈向三度经济衰退的疑虑，恐将英镑兑美元推低至1.50下方，”外汇经纪商Alpari的分析师Craig Erlam称。

欧元兑英镑 近持平，报0.8620英镑，远低于上周触及的16个月高位0.8815英镑。

部分人士预期，如果欧洲央行周四维持利率不变，英国央行选择放宽政策，欧元本周稍后或将上扬。(完)

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