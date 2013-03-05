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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 16:59 BJT

意大利数据：2月服务业连续第21个月萎缩，PMI降至43.6

2月数据结果符合路透调查的平均预估。路透访问13位分析师，预估区间从42.2至44.8。

Markit分析师Phil Smith说，服务业活动骤降显示今年第一季萎缩程度料将更大。(完) (编译 王翔琼/李婷仪 审校 艾茂林)

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