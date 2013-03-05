欧股业绩：渣打2012年获利创69亿美元历史新高，但略低于市场预估

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透伦敦3月5日 - 渣打 连续第10年实现创记录的年度获利，2012年获利成长1%至69亿美元，但此数字略低于市场预期，因该公司违反制裁伊朗的规定而蒙受巨额罚款，抵销了核心亚洲市场强劲成长的影响。
渣打周二公布2012年税前获利69亿美元，高于2011年的68亿美元，但低于分析师平均预估的70亿美元。
这家银行业者过去10年来一直搭着亚洲成长的顺风车，该行称去年聘用了2,000多人。渣打称奖金池缩小7%，此前由于违反针对伊朗及其他三个国家的金融制裁规定，该公司被美国监管当局处以6.67亿美元的罚金。(完)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。