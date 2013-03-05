版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 17:05 BJT

欧股业绩：渣打2012年获利创69亿美元历史新高，但略低于市场预估

路透伦敦3月5日 - 渣打 连续第10年实现创记录的年度获利，2012年获利成长1%至69亿美元，但此数字略低于市场预期，因该公司违反制裁伊朗的规定而蒙受巨额罚款，抵销了核心亚洲市场强劲成长的影响。

渣打周二公布2012年税前获利69亿美元，高于2011年的68亿美元，但低于分析师平均预估的70亿美元。

这家银行业者过去10年来一直搭着亚洲成长的顺风车，该行称去年聘用了2,000多人。渣打称奖金池缩小7%，此前由于违反针对伊朗及其他三个国家的金融制裁规定，该公司被美国监管当局处以6.67亿美元的罚金。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐