欧股业绩：渣打2012年获利创69亿美元历史新高，但略低于市场预估

路透伦敦3月5日 - 渣打 连续第10年实现创记录的年度获利，2012年获利成长1%至69亿美元，但此数字略低于市场预期，因该公司违反制裁伊朗的规定而蒙受巨额罚款，抵销了核心亚洲市场强劲成长的影响。

渣打周二公布2012年税前获利69亿美元，高于2011年的68亿美元，但低于分析师平均预估的70亿美元。