台湾汇市：台币随区域货币收高，国际市场反复令价格重回区间

* 国际汇市再度变脸，台币亦步亦趋 * 台股未能确立涨势令外资动向不一 * 明日主要交投区间料落29.650-29.700 路透台北3月5日 - 台币兑美元 周二收高5分，自上日逾1角的跌幅略为反弹。 国际汇市再度变脸令台币亦步亦趋，今日随韩元 、澳元等非美货币趋升。交易员 认为台币短期仍将于区间来回，主要因市场心态并不急于突破，上下方各有买卖盘挂着难以 动弹。 汇银人士指出，本周国际间有多国央行官员将发表密集谈话，以及周五美国将公布非农 数据等重要事件，然而经济复苏脚步难以坚实，以及各国朝向持续宽松均已成市场共识，本 地交易人士料对亚币影响仍将于当前关键价位附近徘徊，实质突破并形成趋势的机率不高。 而台币在央行紧盯下，在其他非美主要货币有所突破前，恐也难越雷池一步。目前台币 看来此前密集交投区29.600-29.700并没有明显改变，明日料在29.650-29.700间来回。 〞昨天是最有机会突破的一天，但人算不如天算，今天算是化解再破底的危机。〞一外 资银行交易员说。 市场人士称市场心态趋向谨慎及观望，且台湾股市因未能形成稳定向上趋势，欲振乏力 ，外资则以调整部位主导近来盘势，现汇市场在29.650附近见美元买盘浮现，而29.700附近 则有美元卖盘。海外NDF一个月期今日在29.750同样有守，美元短多获利了结卖压不小，均 限制台币更进一步。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场，今日美元/台币各天期和上日逆向而行，投 资者在海外NDF抛售美元，美元/台币一周及一个月期已从上日溢价回到平盘附近，六个月期 折价则大幅扩大。 交易员认为市场中性解读的立场短期不易改变，至5月美国债务上限问题解决前，国际 局势看来均难以完全定调。 台湾股市 今日收高0.83%报7,932.71点，外资及陆资在台股买超33.19亿台币， 由卖转买。 澳元周二大幅反弹，因澳洲数据乐观且澳洲央行发布立场均衡的政策声明，令市场削弱 对澳洲未来宽松政策实施的速度与强度预期。 韩元周二领涨新兴亚洲货币，亚币上日跌势被认为过度了。 本周全球重要数据及事件包括周三日本央行召开货币政策会议(至周四)、英国央行召开 货币政策会议(至周四)、加拿大央行利率决策声明、美联储公布经济状况褐皮书；周四日本 国内生产总值、欧洲央行公布利率声明；周五G20代表会议、美国公布2月非农就业数据。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.720 29.770 29.650-29.770 29.770 7.66 7.46 元太外汇经纪公司 29.668 29.700 29.659-29.730 29.730 3.18 4.49 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/0.000 0.035/0.040 美元/台币六个月期 -0.195/-0.175 -0.140/-0.125 (完)