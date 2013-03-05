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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 17:12 BJT

台湾汇市：台币随区域货币收高，国际市场反复令价格重回区间

* 国际汇市再度变脸，台币亦步亦趋
    * 台股未能确立涨势令外资动向不一
    * 明日主要交投区间料落29.650-29.700

    路透台北3月5日 - 台币兑美元 周二收高5分，自上日逾1角的跌幅略为反弹。
国际汇市再度变脸令台币亦步亦趋，今日随韩元 、澳元等非美货币趋升。交易员
认为台币短期仍将于区间来回，主要因市场心态并不急于突破，上下方各有买卖盘挂着难以
动弹。
       
    汇银人士指出，本周国际间有多国央行官员将发表密集谈话，以及周五美国将公布非农
数据等重要事件，然而经济复苏脚步难以坚实，以及各国朝向持续宽松均已成市场共识，本
地交易人士料对亚币影响仍将于当前关键价位附近徘徊，实质突破并形成趋势的机率不高。
    
    而台币在央行紧盯下，在其他非美主要货币有所突破前，恐也难越雷池一步。目前台币
看来此前密集交投区29.600-29.700并没有明显改变，明日料在29.650-29.700间来回。
         
    〞昨天是最有机会突破的一天，但人算不如天算，今天算是化解再破底的危机。〞一外
资银行交易员说。
    
    市场人士称市场心态趋向谨慎及观望，且台湾股市因未能形成稳定向上趋势，欲振乏力
，外资则以调整部位主导近来盘势，现汇市场在29.650附近见美元买盘浮现，而29.700附近
则有美元卖盘。海外NDF一个月期今日在29.750同样有守，美元短多获利了结卖压不小，均
限制台币更进一步。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场，今日美元/台币各天期和上日逆向而行，投
资者在海外NDF抛售美元，美元/台币一周及一个月期已从上日溢价回到平盘附近，六个月期
折价则大幅扩大。
            
    交易员认为市场中性解读的立场短期不易改变，至5月美国债务上限问题解决前，国际
局势看来均难以完全定调。
     
    台湾股市 今日收高0.83%报7,932.71点，外资及陆资在台股买超33.19亿台币，
由卖转买。 
        
    澳元周二大幅反弹，因澳洲数据乐观且澳洲央行发布立场均衡的政策声明，令市场削弱
对澳洲未来宽松政策实施的速度与强度预期。 
    
    韩元周二领涨新兴亚洲货币，亚币上日跌势被认为过度了。 
     
    本周全球重要数据及事件包括周三日本央行召开货币政策会议(至周四)、英国央行召开
货币政策会议(至周四)、加拿大央行利率决策声明、美联储公布经济状况褐皮书；周四日本
国内生产总值、欧洲央行公布利率声明；周五G20代表会议、美国公布2月非农就业数据。
                
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.720     29.770    29.650-29.770   29.770    7.66     7.46
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.668     29.700    29.659-29.730   29.730    3.18     4.49
                                                                          
 
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 美元/台币六个月期         -0.195/-0.175     -0.140/-0.125  (完)

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