欧洲已公布经济指标--2013/3/5

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 -0.3 r +1.0 f +0.3 r 德国 第四季 -0.6 @-f +0.2 @-f +0.1 f 法国 第四季 -0.3 p +0.1 f -- 意大利 第四季 -0.9 p -0.2 f -2.7 p 消费者物价指数(CPI) 英国 1月 -0.5 +0.5 +2.7 德国 2月 +0.6 p -0.5 f +1.5 p 法国(HICP) 1月 -0.6 +0.4 +1.4 意大利(HICP) 2月 -0.2 f -2.0 f +2.0 f 生产者物价指数(PPI) 英国 1月 0.2 -0.1 +2.0 德国 1月 +0.8 -0.3 +1.7 法国 1月 +0.5 -0.4 r +1.4 意大利 12月 -0.2 -0.1 +1.8 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 1月 4.7 4.7 德国 2月 6.9 @-p 6.9 @-r 法国 第二季 10.2 @ 10 @-r 意大利 1月 11.7 @ 11.3 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。