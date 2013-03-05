美国各类经济指标总览--2013/3/5

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月29日
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
美国供应管理协会(ISM)周二公布，2月非制造业指数为56.0，预估为55.0；1月为55.2。美国ISM-2月非制造业指 数为2012年2月来最高。 当前值 前次值 失业率(%) 7.9 (1月) 7.8 (12月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加15.7 (1月) 增加19.6 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (1月) +0.3 (12月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.3 (1月) +0.1 (12月) 实质所得(%) +0.1 (1月) +0.3 (12月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (1月) -0.3 (12月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第四季修正值) +3.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.9 (第四季修正值) +2.7 (第三季终值) 零售销售(%) +0.1 (1月) +0.5 (12月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差385.4 (12月) 逆差486.1 (11月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.1 (1月) +0.4 (12月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (1月) 79.3 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.4 (2月23日当周) 36.6 (2月16日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余30 (1月) 赤字2.6 (12月) 领先指标(%) +0.2 (1月) +0.5 (12月) 个人所得(%) -3.6 (1月) +2.6 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加160.5 (11月) 增加140.8 (10月修正值) 企业库存(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 建筑支出(%) -2.1 (1月) +1.1 (12月修正值) 消费者信心 58.6 (1月) 66.7 (12月修正值) 房屋开工(万户) 89.0 (1月) 97.3 (12月修正值) 建筑许可(万户) 90.4 (1月修正值) 90.9 (12月修正值) 成屋销售(万户) 492 (1月) 490 (12月修正值) 新屋销售(万户) 36.9 (12月) 39.8 (11月修正值) 工厂订单(%) +1.8 (12月) -0.3 (11月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -5.2 (1月) +3.7 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (2月) 55.2 (1月) 供应管理协会制造业指数 54.2 (2月) 53.1 (1月) 趸售(批发)库存(%) -0.1 (12月) +0.4 (11月修正值) 进口物价(%) +0.6 (1月) -0.5 (12月修正值) 出口物价(%) +0.3 (1月) -0.1 (12月修正值) 单位劳工成本(%) +4.5 (第四季初值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.0 (第四季初值) +3.2 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,075.1 (第三季) 赤字1,181.1 (第二季修正值)
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
路透北京3月29日 - 中国山西长治黎都农商行和德意志银行(中国)最新公布2017年同业 存单发行计划，至此，已有454家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,719.50亿 元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行
路透3月29日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/29 BMO PAYX.OQ Q3 2017 Paychex Inc 2017/4/4 BMO AYI.N Q2 2017 Acuity Brands Inc 2017/4/4 BMO GPN.N Q1 2017 Global Payments Inc 2017/4/5 11:00 WBA.OQ Q2 2017 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 2017/4/5 BMO MON.N Q2 2017 孟山都(Monsanto) 2017/4/5 AMC BBBY.O