版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化─3月5日

路透伦敦3月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种       最新库存        变动
     铜         472,975     +10,575
     锡          13,485         -90
     铅         287,100         -75
     锌       1,193,750      -4,550
     铝       5,162,700        -175
     镍         160,548        -108
   铝合金        83,920        持平
   NASAAC       145,540        -100
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 高琦)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐