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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 17:22 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元触及日高，受欧元区PMI数据提振

路透伦敦3月5日 - 欧元兑美元 周二在欧元区服务业及综合采购经理人指数(PMI)公布后升至日高1.3074美元，因PMI数据没有预期糟。(完)

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