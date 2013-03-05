欧洲汇市：欧元兑美元触及日高，受欧元区PMI数据提振

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透伦敦3月5日 - 欧元兑美元 周二在欧元区服务业及综合采购经理人指数(PMI)公布后升至日高1.3074美元，因PMI数据没有预期糟。(完)
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路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。