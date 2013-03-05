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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 17:14 BJT

台湾债市：102/6期10年公债中，证券业买超2.5亿台币

路透台北3月5日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/6
 交易资料如下：（单位：亿台币）
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        9.50       13.00       -3.50
     票券业        1.50        0.50       +1.00
     证券业       14.50       12.00       +2.50

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