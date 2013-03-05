更新版 1-中国汇市：客盘结汇推动人民币收在日高，天量外汇占款助升值预期

* 人民币即期收在日高 * 午后结汇客盘浮现 * 中间价升及美元弱提供助力 * 外汇占款创天量，推动看升情绪 (更新收盘价格) 路透香港3月5日 - 人民币兑美元即期 周二收高。午后结汇客盘浮现，加之 中间价开高及国际美元走弱，带动人民币即期收在今日高点。 交易员指出，1月外汇占款创下历史新高，对人民币升值预期有着推动作用。不过，两 会召开期间，市场观望新一代经济舵手的政策方向，交投上仍会以央行中间价格为依据。 一中资银行人士说，“市场的结汇盘很多，把(美元/人民币)价格一点一点压下来。” 他表示，外汇占款数字会影响人民币走势预期，但“还是央行决定市场走势，如果(美 元/人民币)中间价显着跌破6.26，意味着人民币要(加速)升值了。” 中国央行周二公布，1月末金融机构外汇占款余额为265,370.07亿元人民币。据此计算 ，当月外汇占款增加6,836.59亿元，创下历史最高水平。 央行在农历春节 过后首次实施正回购，市场即多揣测是因为1月外汇占款极高。 尽管净结汇及外汇占款数字表明人民币升值预期浓厚，中国新一届经济掌舵者在今日起 的两会期间陆续亮相，市场将观望其政策方向，人民币料于区间波动。 “两会召开的时间，市场情绪比较观望。”一外资银行交易员说。 “从1月净结汇有900亿美元看，人民币还是有升值的压力。但当局不会希望人民币升值 过快，会透过中间价去调整。”上述交易员说。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市场 人民币的主要报价 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价CNY=PB OC,以及离岸市场人民币的主要报价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2209 6.2251 +0.07% 中间价 6.2797 6.2822 +0.04% 日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 28 6.2209 6.2237 2013年来即期升贬值幅度 0.15% 1年期美元/人民币掉期升水 1,130.00 离岸人民币市场,北京时间1 今日 上日 7:20 1年期NDF 6.3218/61 6.3270 CNH即期 6.2155/65 6.2240 备受关注的中国“人大”会议今日开幕。中国政府工作报告设定2013年中国经济成长目 标7.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。 今早公布的中国汇丰2月份服务业采购经理人指数(PMI)数据从1月的54.0降至52.1，与 工厂活动放缓一致，意味着中国经济今年温和复苏。 在国际美元方面，美元指数 下跌0.30%至81.951；本周可说是“全球央行周”， 继今日的澳大利亚央行拉开一系列央行会议的序幕,接着是加拿大央行(6日)、日本央行(6-7 日)、欧洲央行(7日)、英国央行(6-7日)。鉴于经济状况脆弱、欧洲政治不确定性以及美国 预算之争，全球主要央行料将维持温和立场。 澳洲央行今日维持指标利率在纪录低位3.0%不变，符合市场预期，但央行重申，澳洲通 货膨胀前景温和，因此必要时，有进一步宽松政策的空间 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯/林高丽)