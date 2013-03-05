中国金融:今年M2预期增长13%旨在强调货币不能过快增长--央行行长

路透北京3月5日 - 中国央行行长周小川周二称，今年广义货币供应量（M2）预期增长13%左右，旨在强调货币供应量不能过快地增长。

周小川是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。

“M2增长13%是一个预期，不是一个目标。这个数字与往年比较起来， 还是强调货币供应量不能过快地增长...还是应该朝这个方向来理解的。”周小川说。