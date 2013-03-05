中国金融:今年M2预期增长13%旨在强调货币不能过快增长--央行行长

中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，偏弱美指拉低CFETS指数至记录新低
路透上海3月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价小幅调整，暂时脱离一个月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。
路透北京3月5日 - 中国央行行长周小川周二称，今年广义货币供应量（M2）预期增长13%左右，旨在强调货币供应量不能过快地增长。
周小川是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。
“M2增长13%是一个预期，不是一个目标。这个数字与往年比较起来， 还是强调货币供应量不能过快地增长...还是应该朝这个方向来理解的。”周小川说。
中国国务院周二在向“两会”提交的政府工作报告中称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；广义货币供应量（M2）预期增长目标拟定为13%左右，要综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷合理增长，适当扩大社会融资规模。（完） (发稿 林琦/尹媛婷; 撰写 谢衡; 审校 黄凯)
路透上海3月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价小幅调整，暂时脱离一个月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。
路透上海3月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73， 三个指数均创出有该指数以来的新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.27%，SDR篮子指数跌0.91%，BIS指数跌2.60% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8782 -81 欧元 7.4726 -188 日圆 6.2149 23 港元 0.8855
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。