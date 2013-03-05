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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 17:17 BJT

台湾债市：102/2期借券成交20.49亿台币，加权平均利率0.6386%

路透台北3月5日 - 台湾柜台买卖中心公布，周二等殖成交附条件交易行情相关借券细节如
下：
        
      期别       成交值    最高利率    最低利率   加权平均利  可交易余额  (上日余额)
                                                          率              
      102/2       20.49      0.6700      0.6000       0.6386       179.5    (179.0) 
 
注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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