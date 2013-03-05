中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3067 1.3025 +0.32 -0.96 1.3194 美元/日圆 93.08 93.46 -0.41 +7.31 86.74 欧元/日圆 121.62 121.68 -0.05 +6.26 114.46 美元/瑞郎 0.9396 0.9407 -0.12 +2.63 0.9155 英镑/美元 1.5143 1.5114 +0.19 -6.82 1.6251 美元/加元 1.0259 1.0272 -0.13 +3.41 0.9921 澳元/美元 1.0236 1.0195 +0.40 -1.51 1.0393 新西兰元/美 0.8283 0.8277 +0.07 +0.00 0.8283 元 澳元/日圆 95.280 95.210 +0.07 +5.71 90.130 新西兰元/日 77.110 77.320 -0.27 -45.24 140.820 圆 英镑/日圆 140.95 141.14 -0.13 +0.09 140.82 澳元/新西兰 1.2349 1.2312 +0.30 -1.52 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。