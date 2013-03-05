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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 17:38 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3067    1.3025     +0.32     -0.96    1.3194
 美元/日圆                      93.08     93.46     -0.41     +7.31     86.74
 欧元/日圆                     121.62    121.68     -0.05     +6.26    114.46
 美元/瑞郎                     0.9396    0.9407     -0.12     +2.63    0.9155
 英镑/美元                     1.5143    1.5114     +0.19     -6.82    1.6251
 美元/加元                     1.0259    1.0272     -0.13     +3.41    0.9921
 澳元/美元                     1.0236    1.0195     +0.40     -1.51    1.0393
 新西兰元/美                   0.8283    0.8277     +0.07     +0.00    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     95.280    95.210     +0.07     +5.71    90.130
 新西兰元/日                   77.110    77.320     -0.27    -45.24   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     140.95    141.14     -0.13     +0.09    140.82
 澳元/新西兰                   1.2349    1.2312     +0.30     -1.52    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。(完)
      
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    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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